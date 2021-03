Roma. Serial killer dei gatti di via Lavinio, il mistero del micio scomparso (Di martedì 23 marzo 2021) Un gatto sparito nel nulla e la preoccupazione per la sua sorte, ma non solo: c’è il sospetto che qualcuno possa aver avvisato la “killer dei gatti” di Roma dell’imminente visita di vigili, Asl e guardie zoofile. Ma ecco cosa è successo. Ieri, in attuazione dell’Ordinanza emessa lo scorso 14 marzo dalla Sindaca Raggi, si è tenuto il primo intervento congiunto tra Polizia Locale e ASL Rm2 per il controllo dell’abitazione della ormai “celebre” signora di via Lavinio, nel quartiere Appia Latino. Non è stato trovato alcun animale e la signora ha affermato di aver ceduto il gatto, più volte fotografato nei giorni scorsi, a un frate di sua fiducia, ma senza voler fornire alcuna ulteriore informazione e sostenendo anche di averlo acquistato regolarmente da un negozio di animali in Via Appia. Sul posto erano presenti anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) Un gatto sparito nel nulla e la preoccupazione per la sua sorte, ma non solo: c’è il sospetto che qualcuno possa aver avvisato la “dei” didell’imminente visita di vigili, Asl e guardie zoofile. Ma ecco cosa è successo. Ieri, in attuazione dell’Ordinanza emessa lo scorso 14 marzo dalla Sindaca Raggi, si è tenuto il primo intervento congiunto tra Polizia Locale e ASL Rm2 per il controllo dell’abitazione della ormai “celebre” signora di via, nel quartiere Appia Latino. Non è stato trovato alcun animale e la signora ha affermato di aver ceduto il gatto, più volte fotografato nei giorni scorsi, a un frate di sua fiducia, ma senza voler fornire alcuna ulteriore informazione e sostenendo anche di averlo acquistato regolarmente da un negozio di animali in Via Appia. Sul posto erano presenti anche ...

Advertising

enpaonlus : La serial killer di gatti non potrà più tenere in casa animali: la sindaca Raggi firma un'ordinanza… - CorriereCitta : Roma. Serial killer dei gatti di via Lavinio, il mistero del micio scomparso - cronacadiroma : #Roma - Serial killer dei #gatti di Via Lavinio: nuovi sviluppi della vicenda - zazoomblog : Roma Asl e Polizia di nuovo dalla ‘serial killer dei gatti’: nessun animale trovato in casa - #Polizia #nuovo… - CorriereCitta : Roma, Asl e Polizia di nuovo dalla ‘serial killer dei gatti’: nessun animale trovato in casa -