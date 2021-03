Rimandato di un anno l’appuntamento con la XXIX edizione della StraBenevento (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Con profonda amarezza, è arrivato l’annuncio. La speranza di poter correre quest’anno la XXIX edizione della StraBenevento è svanita. La pandemia non è ancora sconfitta, i contagi da covid-19 non accennano a diminuire e allora c’è bisogno di ulteriori sacrifici. Tutto Rimandato di un anno, con l’auspicio che i vaccini possano finalmente condurci fuori da questo tunnel, restituendoci almeno una parvenza di normalità. La StraBenevento tornerà a essere protagonista il 1° maggio 2022, come annunciato dagli Amatori Podismo Benevento via social. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Con profonda amarezza, è arrivato l’annuncio. La speranza di poter correre quest’laè svanita. La pandemia non è ancora sconfitta, i contagi da covid-19 non accennano a diminuire e allora c’è bisogno di ulteriori sacrifici. Tuttodi un, con l’auspicio che i vaccini possano finalmente condurci fuori da questo tunnel, restituendoci almeno una parvenza di normalità. Latornerà a essere protagonista il 1° maggio 2022, come annunciato dagli Amatori Podismo Benevento via social. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Rimandato di un anno l'appuntamento con la XXIX edizione della StraBenevento anteprima24.it Alpina, Giuliana pensa al ripescaggio «Se ci sarà l’occasione la coglieremo» BELLUNO La Promozione? Perché no. Dovesse avere l’opportunità di salire in categoria tramite un ripescaggio, l’Alpina non direbbe di no. A confermarlo è il presidente Carlo Giuliana, convinto più che ...

