Pene e genitali femminili si stanno atrofizzando per l' inquinamento | la ricerca scientifica

(Di martedì 23 marzo 2021)più piccolo, meno spermatozoi e disfunzione erettile. Uno scenario decisamente pessimista del modello genitale cui gli uomini siavviando, basato sulla. La causa di queste modificazioni sarebbe l’, per la precisione la plastica che viene assorbita dall’organismo dai prodotti industriali (anche alimentari). È quanto emerge dal nuovo libro (dal titolo “minaccioso” Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race) della dott.ssa Shanna H. Swan, una rinomata epidemiologa ambientale e riproduttiva. La dottoressa già nel 2017 era stata co-autrice di uno studio che ha rilevato che il numero di spermatozoi è crollato in Occidente del 59% tra il 1973 e il 2011. ...