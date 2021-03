**Pd: Letta punta a chiudere capigruppo giovedì, ok Delrio e Marcucci ‘ci pensa’** (2) (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – Alla Camera intanto si è già al lavoro per “trovare una soluzione” in tempi brevi. Già giovedì? Forse troppo presto, a Montecitorio si parla piuttosto della prossima settimana. Ma potrebbe anche esserci un’accelerazione visto che giovedì si vota al Senato. Letta oggi incontrando i deputati ha dato le coordinate per realizzare l’auspicato cambio di guida e di genere. “Non possiamo accettare di avere tutti uomini ai nostri vertici”, ha detto. Il segretario ha ringraziato più volte Delrio, al quale ha anche chiesto di “guidare” il percorso per la successione nelle mani di una donna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – Alla Camera intanto si è già al lavoro per “trovare una soluzione” in tempi brevi. Già? Forse troppo presto, a Montecitorio si parla piuttosto della prossima settimana. Ma potrebbe anche esserci un’accelerazione visto chesi vota al Senato.oggi incontrando i deputati ha dato le coordinate per realizzare l’auspicato cambio di guida e di genere. “Non possiamo accettare di avere tutti uomini ai nostri vertici”, ha detto. Il segretario ha ringraziato più volte, al quale ha anche chiesto di “guidare” il percorso per la successione nelle mani di una donna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

davidallegranti : Letta non sapeva come fare per congedare solo Marcucci capogruppo del Pd al Senato, quindi ha detto: mettiamo due d… - fattoquotidiano : Tensione nel Pd sui capigruppo in Parlamento: Base riformista “conferma la fiducia” a Marcucci, Letta vuole due don… - TizianaFerrario : #Pd #MaschilistiAsintomatici. Domani l'incontro tra Letta e i parlamentari dem. Su cambio capigruppo slitta il vot… - CCoccarelli : Andrea Marcucci contro Enrico Letta: 'Temo che...'. Tesissimo faccia a faccia, il Pd si spacca: 'Fuori c'è la pande… - gabrielepx : RT @Ferula18: Perché mai i renziani fidatissimi non hanno seguito il loro beneamato in iv? Perché dovevano restare per occupare posti e con… -