Paura a Roma | incendio in un appartamento | anziana intrappolata nelle fiamme

Paura a Roma questa mattina, intorno alle 10.30, in via Giovanni Battista Scozza, 15E. Un incendio è divampato all'interno di un appartamento al terzo piano di un edificio di sette e le fiamme hanno coinvolto l'interno dell'abitazione. Una signora anziana è stata tratta in salvo e assicurata alle cure del personale sanitario del 118: al momento, le sue condizioni sembrano buone e non destare preoccupazione. Non si registrano danni strutturali. Sul posto per domare il rogo sono intervenute due Squadre Operative dei Vigili del Fuoco (10A e 12A), un'autoscala AS12, un' autobotte AB10 e il Carro Teli.

