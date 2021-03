Patrick Swayze, vita privata, successi e causa della morte (Di martedì 23 marzo 2021) Patrick Swayze, da “Dirty Dancing” a “Ghost” passando per “Point Break”, “La Famiglia Omicidi” e “Black Dog”. vita e carriera dell’attore texano. 30 anni di “Ghost”, il film romantico più avvincente a livello contemporaneo. In grado di mescolare romanticismo e azione con maestria, garbo e originalità lontano dai manierismi: la scena più celebre è, senza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 23 marzo 2021), da “Dirty Dancing” a “Ghost” passando per “Point Break”, “La Famiglia Omicidi” e “Black Dog”.e carriera dell’attore texano. 30 anni di “Ghost”, il film romantico più avvincente a livello contemporaneo. In grado di mescolare romanticismo e azione con maestria, garbo e originalità lontano dai manierismi: la scena più celebre è, senza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

POPCORNTVit : 'Ghost. Fantasma', qualche curiosità sul film con Patrick Swayze e Demi Moore - ela8008 : Ogni due secondi la pubblicità del film Gost, quasi horribile, mai piaciuto, tranne che per la canzone Unchaneid Me… - softlouisw : Basta mandare la pubblicità di Ghost che poi, ciclata come sono, mi ritrovo in una valle di lacrime per Patrick Swayze ???? - _IamEponine : Ecco #ghost è un film che mi guardo quasi sempre, signora mia perché UUUUHHH quanto era bono Patrick Swayze #Isola - ColaDiRienxo : Guai a chi thirsterà su Patrick Swayze perché LUI È MIO -