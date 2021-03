Outriders non sarà un live service ma quanto durerà l'action di People Can Fly (Di martedì 23 marzo 2021) Mancano pochi giorni e Outriders sarà finalmente disponibile per tutti. Diversi giocatori hanno provato la demo resa disponibile qualche tempo fa ed è stata accolta molto bene. Ma ora la domanda è: quanto durerà il gioco? In un'intervista lo studio di sviluppo rivela quanto tempo è necessario per portare a termine Outriders. Il game director Bartek Kmita e il lead game designer Piotr Nowakowski di People Can Fly affermano: "Dipende da ciò che si intende in quanto tale, perché è possibile semplicemente seguire la storia principale. Seguendola a difficoltà più bassa l'esperienza sarà molto più breve; ma se si porteranno a termine anche le missioni secondarie oltre alla storia principale, la durata si attesta tra le 20 e le 40 ore di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 marzo 2021) Mancano pochi giorni efinalmente disponibile per tutti. Diversi giocatori hanno provato la demo resa disponibile qualche tempo fa ed è stata accolta molto bene. Ma ora la domanda è:il gioco? In un'intervista lo studio di sviluppo rivelatempo è necessario per portare a termine. Il game director Bartek Kmita e il lead game designer Piotr Nowakowski diCan Fly affermano: "Dipende da ciò che si intende intale, perché è possibile semplicemente seguire la storia principale. Seguendola a difficoltà più bassa l'esperienzamolto più breve; ma se si porteranno a termine anche le missioni secondarie oltre alla storia principale, la durata si attesta tra le 20 e le 40 ore di ...

