«Omaggio a Nureyev» | da «Don Chisciotte» al «Lago dei cigni»

Il rapporto d'amore tra Rudolf Nureyev e il Teatro alla Scala iniziò una sera del 1965: Rudi, l'iconoclasta, l'artista focoso, indomabile e domatore, è Romeo al fianco di Margot Fonteyn. Un debutto rimasto nella storia. Negli anni Nureyev tornò tante volte al Piermarini, da danzatore e coreografo: le sue rivisitazioni dei grandi classici restano inconfondibili per le difficoltà distribuite ai protagonisti come agli ensemble, per il piglio e l'approfondimento psicologico dei ruoli maschili, per la relazione quasi vorace con la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

