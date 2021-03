NFL – Accordi record per i diritti televisivi del prossimo decennio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 marzo 2021) La stagione 2020 di National Football League ha riscosso un grande successo di pubblico, per quanto riguarda le trasmissioni televisive. L’anno scorso, infatti, 76 delle 100 trasmissioni più viste sono state proprio le partite di football. Tuttavia, la lega ha dovuto rinunciare a ospitare, negli stadi, una enorme fetta del proprio pubblico abituale, subendo un calo dei profitti equivalente a circa 4 miliardi di dollari. Per questo motivo, la NFL ha deciso di accordarsi con i network statunitensi, firmando un accordo, per la concessione deideldei: a quanto ammonta il nuovo accordo? Con il vecchio accordo ormai in scadenza, la NFL ha siglato un nuovo decennale con le emittenti ...