Nel Pd c'è un caso Marcucci: vuole restare capogruppo al Senato (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - La proposta di eleggere due donne a capo dei gruppi parlamentari scuote il Partito democratico. Enrico Letta oggi si riunirà con i deputati prima e con i Senatori poi per discutere del programma. Il segretario ieri a RepubblicaTv ha descritto in poche parole il partito che vorrebbe: "Vorrei - ha detto - che diventassimo il partito della prossimità". Il voto ai sedicenni, lo ius soli, i candidati per le amministrative, il rientro di chi ha lasciato il partito: sono alcuni dei temi sul tavolo. Ma è il capitolo della leadership dei gruppi parlamentari da affidare a due donne, ad animare il dibattito interno. Anche nelle ultime 24 ore Letta ha ribadito la sua linea: una squadra con soli uomini ai vertici è "una squadra che gioca in un campionato maschile", mentre il Partito Democratico gioca "nel campionato di tutti". E se alla Camera il presidente dei deputati ...

