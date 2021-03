Milan, Brahim Diaz: «Legame fenomenale con Ibrahimovic» (Di martedì 23 marzo 2021) Brahim Diaz ha parlato della sua esperienza al Milan e del Legame con Zlatan IBrahimovic Intervistato da Radio Marca, Brahim Díaz, giocatore del Milan in prestito dal Real Madrid, ha parlato della propria esperienza in rossonero partendo dal proprio rapporto con IBrahimovic: «Sta andando tutto abbastanza bene per il Milan. Il Legame con Zlatan IBrahimovic è fenomenale, pretende sempre il massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 ULTIMA PARTITA – «L’altro giorno a Firenze ho potuto dare una mano con un gol, un po’ da ‘mascalzone’ e ‘rapace d’area’ come dice mio padre». SERIE A ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021)ha parlato della sua esperienza ale delcon Zlatan Iovic Intervistato da Radio Marca,Díaz, giocatore delin prestito dal Real Madrid, ha parlato della propria esperienza in rossonero partendo dal proprio rapporto con Iovic: «Sta andando tutto abbastanza bene per il. Ilcon Zlatan Iovic è, pretende sempre il massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 ULTIMA PARTITA – «L’altro giorno a Firenze ho potuto dare una mano con un gol, un po’ da ‘mascalzone’ e ‘rapace d’area’ come dice mio padre». SERIE A ...

