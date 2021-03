Meteo | ancora freddo e maltempo | ma sta per finire

Advertising

bizcommunityit : Meteo, 23 marzo dal sapore ancora invernale - infoitinterno : Allerta Meteo, nuovo avviso della Protezione Civile: ancora venti di burrasca e neve a bassa quota in Calabria e Si… - infoitinterno : Allerta Meteo, domani il picco del colpo di coda dell’inverno. Ancora maltempo e neve al Centro/Sud - ADiSSnewss : RT @Adnkronos: Ancora allerta #maltempo al #Sud: le regioni a rischio domani 23 marzo - GASirianni : RT @Adnkronos: Ancora allerta #maltempo al #Sud: le regioni a rischio domani 23 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo ancora

3bmeteo

Nel capoluogo cielo sereno con assenza pressoché totale di nuvole, con il termometro che nelle ore più fredde si avvicineràallo zero, scendendo a quote negative all'interno della provincia e ...Monti daunisottozero. La foto si riferisce a Martina Franca alle due e mezza della scorsa ... Allerta, inoltre, per vento fino a burrasca forte e mareggiate riguardante l'intera regione.Da tempo immemorabile l’allora sede della polizia municipale è tra i beni alienabili. Andarono deserte le occasioni per acquistarlo ai tempi della giunta Buratti, quando però l’immobile era ancora ...Distrutte la copertura dei campi da tennis di via Da Vinci e altre attrezzature. Necessari interventi per oltre 15mila euroi ...