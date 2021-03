Advertising

Gazzetta_it : #Mandzukic, ci sei ancora? #Pioli lo aspetta dopo la sosta - Ruzzle69 : RT @Gazzetta_it: #Mandzukic, ci sei ancora? #Pioli lo aspetta dopo la sosta - Mirko799 : RT @Gazzetta_it: #Mandzukic, ci sei ancora? #Pioli lo aspetta dopo la sosta - blancy23 : RT @Gazzetta_it: #Mandzukic, ci sei ancora? #Pioli lo aspetta dopo la sosta - VlnN94 : RT @Gazzetta_it: #Mandzukic, ci sei ancora? #Pioli lo aspetta dopo la sosta -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic sei

La Gazzetta dello Sport

Una provocazione aritmetica, ci mancherebbe, ma utile per addentrarsi nel caso: perché, al di là dei costi,è stato preso proprio per sopperire a eventuali problemi in attacco, e invece ha ...Adesso la sua panchina traballa, si sta andando oltre qualsiasi imprevisto in quantouscito ... Matuidi, Emre Can,, Khedira insieme al ritiro di Barzagli non hanno lasciato i loro vuoti? ...Le ultime sugli infortuni in casa Milan. Dopo la sosta Pioli potrebbe recuperare almeno un elemento molto importante.PROGRAMMA - Il Milan vivrà una settimana di intenso lavoro, senza i nazionali. Sono ben 14 i giocatori in giro per l'Europa, questi i match nei quali sono coinvolti: ?Zlatan Ibrahimovic (Svezia-Georgi ...