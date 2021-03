Letta: no al Pd come torre di Babele o sfida con centrodestra già persa (Di martedì 23 marzo 2021) 'Se arriviamo alla sfida con la Lega e il centrodestra con la torre di Babele, per me la sfida del 2023 possiamo pure non giocarla, abbiamo già perso'. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) 'Se arriviamo allacon la Lega e ilcon ladi, per me ladel 2023 possiamo pure non giocarla, abbiamo già perso'. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico ...

Advertising

davidallegranti : Letta non sapeva come fare per congedare solo Marcucci capogruppo del Pd al Senato, quindi ha detto: mettiamo due d… - LegaSalvini : Vittorio Sgarbi: “Raggi, Letta, Zingaretti, Grillo, Bersani, Di Maio... Nessuno di loro si occupa dell’Italia e deg… - fattoquotidiano : LA RIVINCITA DI LETTA 'IL MERAVIGLIOSO': BOXE, AORISTI E SCIENCES-PO - Meraviglioso Letta, il politico che picchia… - TheFutu67744638 : RT @BenedettaFrucci: Letta domani vedrà Conte. Con buona pace di chi lo incensava. Come scrissi fin dall’inizio, la linea è quella di Zinga… - RealPetarPopara : @CesareSacchetti @Agenzia_Ansa ma cosa faranno quegli operatori finite le ferie? che scelta avranno? o si vaccinano… -