Khashoggi | la relatrice Onu | minacciata di morte da funzionario saudita per la mia indagine

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 marzo 2021) È statadida un altodopo la suasull’omicidio del giornalista Jamal, laspeciale delle Nazioni Unite per le uccisioni extragiudiziali uscente, la francese Agnes Callamard. La clamorosa rivelazione è arrivata dalla stessa Callamard. Che, in un’intervista esclusiva al quotidiano britannico Guardian, ricostruisce la storia delle minacce saudite. Fu un collega delle Nazioni Unite di Ginevra, a gennaio dello scorso anno, ad avvertirla, per due volte, che un altoaveva detto che ‘‘si sarebbe preso cura di” lei se l’Onu non l’avesse frenata. ”Una minaccia di. Ecco come è stata percepita” dai colleghi di Ginevra durante un ”incontro ...