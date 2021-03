Ilary Blasi, la gaffe clamorosa all’Isola dei Famosi: non doveva dirlo (Di martedì 23 marzo 2021) A mettere un po’ di pepe sulla puntata di ieri de l’Isola dei Famosi ci ha pensato Ilary Blasi, con una clamorosa gaffe. Scopriamola. La puntata andata in onda ieri sera de l’Isola dei Famosi ha tenuto tutto il pubblico incollato allo schermo del televisore. Il reality show condotto dalla splendida Ilary Blasi sta ottenendo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) A mettere un po’ di pepe sulla puntata di ieri de l’Isola deici ha pensato, con una. Scopriamola. La puntata andata in onda ieri sera de l’Isola deiha tenuto tutto il pubblico incollato allo schermo del televisore. Il reality show condotto dalla splendidasta ottenendo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - onvlysofi : RT @oocisola: Ilary Blasi che chiude i collegamenti con Akash e Corona ?? #isola @trash_italiano - onvlysofi : RT @liamscare: prima regola di un reality condotto da ilary blasi: non far incazzare ilary blasi #isola -