Franco | “Uscita graduale dalle misure di sostegno verso la fine dell’anno”

(Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – “Crediamo che dopo Pasqua la situazione migliorerà e tornerà gradualmente alla normalità verso maggio e giugno per la disponibilità dei vaccini e per l’arrivo della stagione più calda”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco, partecipando a un dibattito organizzato da Bloomberg. Il ministro si aspetta una ripresa nel secondo trimestre: “Saranno introdotte ulteriori misure nelle prossime settimane” e il governo sta pensando a “una uscita graduale” dalle misure di sostegno “verso la fine dell’anno”.

Dopo Pasqua le misure restrittive diminuiranno, mentre a giugno si tornerà alla normalità. Ne ha parlato stamattina il ministro dell'Economia Daniele Franco in un ..."Crediamo che dopo Pasqua la situazione migliorerà e tornerà gradualmente alla normalità verso maggio e giugno per la disponibilità dei vaccini e per l'arrivo della stagione più calda". Lo ha detto il ...