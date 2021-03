FED, Powell: “Aumento inflazione non sarà né ampio né persistente” (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – “Ci aspettiamo che l’inflazione aumenterà nel corso di quest’anno”, me l’Aumento “non sarà né particolarmente ampio né persistente“, ha detto Jerome Powell, presidente della FED, al Comitato per i servizi finanziari della Camera. In una testimonianza congiunta a quella del segretario al Tesoro Janet Yellen sulla risposta dell’amministrazione alla pandemia, ha sottolineato che all’Aumento generalizzato dei prezzi contribuiranno la domanda repressa, i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e il confronto con pressioni sui prezzi molto deboli lo scorso anno. “Viviamo in un mondo di forti pressioni disinflazionistiche – in tutto il globo in realtà – da un quarto di secolo”, ha aggiunto, sottolineando che la FED non pensa che “un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – “Ci aspettiamo che l’aumenterà nel corso di quest’anno”, me l’“nonné particolarmentené“, ha detto Jerome, presidente della FED, al Comitato per i servizi finanziari della Camera. In una testimonianza congiunta a quella del segretario al Tesoro Janet Yellen sulla risposta dell’amministrazione alla pandemia, ha sottolineato che all’generalizzato dei prezzi contribuiranno la domanda repressa, i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e il confronto con pressioni sui prezzi molto deboli lo scorso anno. “Viviamo in un mondo di forti pressioni disinflazionistiche – in tutto il globo in realtà – da un quarto di secolo”, ha aggiunto, sottolineando che la FED non pensa che “un ...

