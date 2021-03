Elezioni in Israele, exit poll: “Il Likud di Netanyahu primo partito, ma fronte anti premier raggiunge 59 seggi” (Di martedì 23 marzo 2021) Con una percentuali di votati tra le più basse degli ultimi dagli exit poll diffusi emerge che Israele potrebbe essere di nuovo senza una maggioranza chiara dopo il quarto ritorno alle urne in 24 mesi. Il Likud del premier Benyamin Netanyahu resta il primo partito con 33 seggi. Al secondo posto il centrista Yair Lapid, secondo le proiezioni dei sondaggi, con 16 seggi, mentre il suo ex alleato Benny Gantz avrebbe conquistato 8 seggi. Sommando i seggi del fronte anti-Netanyahu – secondo i dati di Canale 13 – si raggiungere quota 59 raggiunge due in meno dei 61 necessari per la maggioranza alla Knesset. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Con una percentuali di votati tra le più basse degli ultimi daglidiffusi emerge chepotrebbe essere di nuovo senza una maggioranza chiara dopo il quarto ritorno alle urne in 24 mesi. IldelBenyaminresta ilcon 33. Al secondo posto il centrista Yair Lapid, secondo le proiezioni dei sondaggi, con 16, mentre il suo ex alleato Benny Gantz avrebbe conquistato 8. Sommando idel– secondo i dati di Canale 13 – sire quota 59due in meno dei 61 necessari per la maggioranza alla Knesset. ...

