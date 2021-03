E’ nata la figlia di Chiara Ferragni e Fedez | l’incredibile somiglianza

(Di martedì 23 marzo 2021) E’questa notte ladi. La piccola si chiama Vittoria, e finalmente è stato svelato il mistero sul suo nome, che andava avanti da mesi. Durante la kermesse canora del Festival,si era presentato sul palco con una camicia con sopra incise le iniziali “F,C,V”. Dando vita al solito tamtam su intenet sui pronostici riguardanti il nome della piccola. Vittoria è23 marzo, quasi 4 giorni dopo la data del 19 marzo del fratellino Leone. Leone infatti proprio 4 giorn fa ha festeggiatol suo secondo compleanno. E se i nome del fratellno significa letteralmente “forte come un leone”, il suo viene dal latino “victor”, che vuol dire vittorioso, glorioso. Photocredit instagramLa piccolo è bionda proprio ...

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - positionforari : ASPETTAVO COSÌ TANTO CHE NASCESSE VITTORIA CHE È COME SE FOSSE NATA MIA FIGLIA, È STUPENDAAAA #ferragnez - eliotdbln : RT @IR0NLANG: È NATA VITTORIA SONO EMOZIONATA MANCO FOSSE MIA FIGLIA -

E'la secondadella coppia Chiara Ferragni e Fedez annunciano la nascita di Vittoria, la seconda. L'influencer e il cantante hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram la foto ...YoutubeFiocco rosa per i Ferragnez: è nata oggi Vittoria, la secondo genita di Chiara Ferragni e Fedez. A darne notizia è stato proprio Fedez, postando su Instagram la prima foto della piccola in braccio all ...All'alba è nata Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. L'annuncio è stato dato su Instagram con la prima foto della piccola.