Domani al via l’Europeo Under 21, Nicolato: “E’ una competizione anomala, cercheremo di fare il massimo” (Di martedì 23 marzo 2021) Domani partono gli Europei Under 21 in Ungheria e Slovenia, in un format nuovo, dettato dall’emergenza Covid, che vede le gare dei gironi che si giocheranno a marzo e inizio aprile e poi le semifinali da giugno. Gli azzurrini di Nicolato Domani alle 18.00 esordiranno contro la Repubblica Ceca. In conferenza stampa, il CT Nicolato ha parlato in vista di questo appuntamento: “La Repubblica Ceca è una squadra con una identità precisa, molto matura e decisamente più esperta di noi, con tanti ’98. Gioca un calcio adulto e di grande dinamismo, sarà una partita tosta. Li abbiamo studiati e abbiamo lavorato ad alcune contromosse, ma il tempo è poco. Abbiamo perso diversi calciatori per infortunio, penso per esempio a Pinamonti, il nostro capitano, che non ha potuto rispondere alla convocazione, ma non solo a ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021)partono gli Europei21 in Ungheria e Slovenia, in un format nuovo, dettato dall’emergenza Covid, che vede le gare dei gironi che si giocheranno a marzo e inizio aprile e poi le semifinali da giugno. Gli azzurrini dialle 18.00 esordiranno contro la Repubblica Ceca. In conferenza stampa, il CTha parlato in vista di questo appuntamento: “La Repubblica Ceca è una squadra con una identità precisa, molto matura e decisamente più esperta di noi, con tanti ’98. Gioca un calcio adulto e di grande dinamismo, sarà una partita tosta. Li abbiamo studiati e abbiamo lavorato ad alcune contromosse, ma il tempo è poco. Abbiamo perso diversi calciatori per infortunio, penso per esempio a Pinamonti, il nostro capitano, che non ha potuto rispondere alla convocazione, ma non solo a ...

Advertising

eziomauro : Arriva il vaccino per la signora Giuliana. L'anziana donna di 105 anni riceverà la dose domani mattina a casa insie… - irene_grandi : Domani sarò in via dei matti n.0! Non sapete dov’è? Ma su Rai 3! Alle 20,20! In questi giorni non mi perdo una punt… - eziomauro : Flop vaccini in Lombardia, si dimette parte del Cda di Aria. Da domani gli over 80 saranno contattati per telefono… - TrgMedia : Domani, alle ore 15, Forum degli Enti Locali per la cooperazione internazionale in Palestina - mulbtan : RT @LaImaiMessina: Domani, anzi oggi comincio a postare fotografie. Che la via dei sakura abbia inizio ?? Stasera, passeggiando col naso al… -