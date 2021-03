Cristina D’Avena | vestitino nero e scollatura vertiginosa | la 57enne è una bomba

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 23 marzo 2021)è molto amata sia da grandi e piccini per aver prestato la sua voce alle colonne sonore di tantissimi cartoni animati. Sul profilo Instagram non è passato inosservato un piccolo dettaglio. Ecco di cosa si tratta.– Solonotizie24Il web in delirio perNata a Bologna il 6 luglio 1964,è anche un’attrice e conduttrice televisiva italiana. All’età di 3 anni e mezzo si aggiudicò il terzo posto allo Zecchino D’Oro 1968. Da allora non ha fatto altro che scalare la vetta del successo vendendo oltre 7 milioni di copie dei suoi album fino ad oggi. Ha fatto parte del programma Bim Bum Bam, molto caro ai più piccoli, come il grande conduttore Paolo Bonolis. Ha intrapreso la carriera di cantante per poi dedicarsi alla ...