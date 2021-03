Covid: Moratti, 'in Lombardia usato 96% scorte, nostro modello funziona' (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - In Lombardia "non è vero" che le cose non funzionano sul fronte dei vaccini. "Abbiamo vaccinato 1,3 milioni di persone, abbiamo scorte molte ridotte: abbiamo utilizzato il 96% delle scorte di vaccini, siamo andati oltre le scorte che dovrebbero essere tenute. Siamo al 50% degli over 80". Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare, ospite di Porta a Porta, in onda stasera. "Non dico che sta andando tutto bene ma io sono arrivata da 72 giorni, ho fatto il piano vaccinale che era necessario, ho chiamato una persona esperta come Guido Bertolaso, ho cambiato il dg del Welfare e insieme al dottore Bertolaso e alla direzione Welfare abbiamo impostato un modello, con la Protezione civile, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - In"non è vero" che le cose nonno sul fronte dei vaccini. "Abbiamo vaccinato 1,3 milioni di persone, abbiamomolte ridotte: abbiamo utilizzato il 96% delledi vaccini, siamo andati oltre leche dovrebbero essere tenute. Siamo al 50% degli over 80". Lo ha detto Letizia, vicepresidente dellae assessore al Welfare, ospite di Porta a Porta, in onda stasera. "Non dico che sta andando tutto bene ma io sono arrivata da 72 giorni, ho fatto il piano vaccinale che era necessario, ho chiamato una persona esperta come Guido Bertolaso, ho cambiato il dg del Welfare e insieme al dottore Bertolaso e alla direzione Welfare abbiamo impostato un, con la Protezione civile, ...

rosa857 : RT @ElioLannutti: Covid, anziani chiamati al Palasport di Codogno per la vaccinazione ma era chiuso. Il trio dei migliori: Fontana, Bertola… - TV7Benevento : Covid: Moratti, 'con vaccini e personale obiettivo fine giugno confermato'... - TV7Benevento : Covid: Moratti, 'problemi con Aria li stiamo risolvendo con Ats e Asst'... - TV7Benevento : Covid: Moratti, 'in Lombardia usato 96% scorte, nostro modello funziona'... - KZeneise : RT @ElioLannutti: Covid, anziani chiamati al Palasport di Codogno per la vaccinazione ma era chiuso. Il trio dei migliori: Fontana, Bertola… -