Conte vuole fare causa a Casaleggio e alla piattaforma Rousseau (Di martedì 23 marzo 2021) Giuseppe Conte, secondo la Stampa, vuole fare causa a Davide Casaleggio e alla sua associazione Rousseau. L’ex premier, impegnato nel progetto del nuovo statuto del Movimento Cinque stelle che verrà presentato dopo Pasqua, è tornato infatti a indossare i panni dell’avvocato. Il presidente dell’associazione Rousseau e figlio del co-fondatore ha detto che «prima di indire qualunque votazione online, dovranno essere pagati dagli eletti Movimento gli arretrati dovuti alla piattaforma, che ammontano a circa 450 mila euro», spiega il quotidiano di Torino. Senza il saldo, non potrà essere proposta alcuna modifica delle carte statutarie, tantomeno la nomina di Conte a leader. Proprio Conte si ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 marzo 2021) Giuseppe, secondo la Stampa,a Davidesua associazione. L’ex premier, impegnato nel progetto del nuovo statuto del Movimento Cinque stelle che verrà presentato dopo Pasqua, è tornato infatti a indossare i panni dell’avvocato. Il presidente dell’associazionee figlio del co-fondatore ha detto che «prima di indire qualunque votazione online, dovranno essere pagati dagli eletti Movimento gli arretrati dovuti, che ammontano a circa 450 mila euro», spiega il quotidiano di Torino. Senza il saldo, non potrà essere proposta alcuna modifica delle carte statutarie, tantomeno la nomina dia leader. Propriosi ...

