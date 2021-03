Colorado, strage in un supermercato: 10 morti, tra loro un agente (Di martedì 23 marzo 2021) Una strage al supermercato. Un uomo entra al King Soopers di Boulder, in Colorado, e apre il fuoco: il bilancio è di dieci morti , incluso l’agente Eric Talley , il primo della polizia ad arrivare sul... Leggi su feedpress.me (Di martedì 23 marzo 2021) Unaal. Un uomo entra al King Soopers di Boulder, in, e apre il fuoco: il bilancio è di dieci, incluso l’Eric Talley , il primo della polizia ad arrivare sul...

Advertising

rubio_chef : “Usa, strage in un supermercato del Colorado: uomo armato uccide 10 persone e viene fermato”. No #AnnaLombardi… - HuffPostItalia : Strage in Colorado: killer spara in un supermercato, 10 morti - Agenzia_Italia : Strage in un supermercato in Colorado, 10 morti compreso un agente - maelmale : RT @RSInews: Strage al supermercato - Un uomo armato ha fatto irruzione in un centro commerciale di Boulder in Colorado uccidendo almeno 10… - UnioneSarda : #Usa - Strage in un supermercato #Boulder: 10 le vittime in #Colorado -