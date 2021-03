Clubhouse per Android tra 2 mesi, intanto c’è la versione ufficiosa (Di martedì 23 marzo 2021) L’app Clubhouse per Android è in fase di sviluppo, come suggerito da Paul Davison, cofondatore del social network basato sullo scambio di messaggi vocali. Nel corso di una lunga intervista, il dirigente ha riferito che l’app Clubhouse per Android non arriverà prima della prossima estate, serviranno almeno un altro paio di mesi di lavoro per vederla finalmente debuttare in versione finale. Il team di sviluppo, come precisa Davison, sta impiegando tutte le proprie risorse sul client della piattaforma per il robottino verde, ma ci vorrà comunque un altro po’ di tempo per la disponibilità effettiva. Questo per quanto riguarda la versione ufficiale dell’app Clubhouse per Android, visto che esiste anche una release non ufficiale open ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 marzo 2021) L’appperè in fase di sviluppo, come suggerito da Paul Davison, cofondatore del social network basato sullo scambio di messaggi vocali. Nel corso di una lunga intervista, il dirigente ha riferito che l’apppernon arriverà prima della prossima estate, serviranno almeno un altro paio didi lavoro per vederla finalmente debuttare infinale. Il team di sviluppo, come precisa Davison, sta impiegando tutte le proprie risorse sul client della piattaforma per il robottino verde, ma ci vorrà comunque un altro po’ di tempo per la disponibilità effettiva. Questo per quanto riguarda laufficiale dell’appper, visto che esiste anche una release non ufficiale open ...

