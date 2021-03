Chip e vaccini. Così Giorgetti e Le Maire riscrivono l’autonomia Ue (Di martedì 23 marzo 2021) Un asse italo-francese, dai vaccini ai microChip. Sono lontani i tempi delle foto con i gilet jaunes e dei dissapori sovranisti. L’Italia di Mario Draghi ha scelto la Francia di Emmanuel Macron come partner europeo privilegiato per la ripartenza. La visita a Roma del ministro francese dell’Economia Bruno Le Maire, che nella capitale la scorsa settimana ha incontrato i ministri della transizione digitale Vittorio Colao, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e dell’Economia Daniele Franco, conferma un riassetto in corso delle geometrie europee. Così come, pochi giorni prima, la telefonata di Draghi a Macron per studiare il rilancio d’immagine di AstraZeneca dopo un incauto stop della campagna vaccini partito da Berlino. Il feeling emerso fra Giorgetti e Le ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) Un asse italo-francese, daiai micro. Sono lontani i tempi delle foto con i gilet jaunes e dei dissapori sovranisti. L’Italia di Mario Draghi ha scelto la Francia di Emmanuel Macron come partner europeo privilegiato per la ripartenza. La visita a Roma del ministro francese dell’Economia Bruno Le, che nella capitale la scorsa settimana ha incontrato i ministri della transizione digitale Vittorio Colao, dello Sviluppo Economico Giancarloe dell’Economia Daniele Franco, conferma un riassetto in corso delle geometrie europee.come, pochi giorni prima, la telefonata di Draghi a Macron per studiare il rilancio d’immagine di AstraZeneca dopo un incauto stop della campagnapartito da Berlino. Il feeling emerso frae Le ...

