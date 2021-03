Castel Fusano, un sistema di sicurezza 5G: il progetto di Roma Capitale e Leonardo (Di martedì 23 marzo 2021) E’ stato annunciato questa mattina il progetto di Roma Capitale e Leonardo per tutelare la Pineta di Castel Fusano. Il nuovo sistema di sicurezza sarà tecnologico e si affiderà all’utilizzo di satelliti, droni, sistemi anti-incendio ad hoc, intelligenza artificiale e 5G. «La Pineta di Castel Fusano è un’area meravigliosa dal punto di vista naturalistico. Purtroppo, però, è stata spesso colpita da incendi dolosi o scelta come luogo per costruire insediamenti abusivi o per sversare rifiuti illecitamente. Molti cittadini vorrebbero frequentarla di più ma non si sentono abbastanza sicuri. Con questo sistema di sorveglianza, declinato su più livelli, abbiamo la possibilità di avere un controllo più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) E’ stato annunciato questa mattina ildiper tutelare la Pineta di. Il nuovodisarà tecnologico e si affiderà all’utilizzo di satelliti, droni, sistemi anti-incendio ad hoc, intelligenza artificiale e 5G. «La Pineta diè un’area meravigliosa dal punto di vista naturalistico. Purtroppo, però, è stata spesso colpita da incendi dolosi o scelta come luogo per costruire insediamenti abusivi o per sversare rifiuti illecitamente. Molti cittadini vorrebbero frequentarla di più ma non si sentono abbastanza sicuri. Con questodi sorveglianza, declinato su più livelli, abbiamo la possibilità di avere un controllo più ...

