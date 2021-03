Cassano, che bordate a Ronaldo: “Un freno per Pirlo. Per colpa sua esonerato Sarri” (Di martedì 23 marzo 2021) In casa Juventus è tempo di analisi. Cosa non sta funzionando? Com'è stato possibile uscire nel giro di una settimana dalla Champions e dalla corsa per lo scudetto? Il k.o. interno contro il Benevento solleva dubbi e preoccupazioni. Anche perché un fallimento totale rischierebbe di provare ancora più duramente le finanze del club, già colpite dalla pandemia.caption id="attachment 1095737" align="alignnone" width="1024" Cristiano Ronaldo, Juventus, Sergio Oliveira, Porto (Getty Images)/captionRESPONSABILEAntonio Cassano ha le idee chiare. Secondo l'ex fantasista barese, il responsabile principale di questa disfatta è Cristiano Ronaldo. Ne ha parlato diffusamente attraverso la Bobo TV, sul canale Twitch di Christian Vieri: "Se vendi Cristiano, sono 100 milioni con cui puoi ingaggiare un paio di top player. L'anno scorso ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 marzo 2021) In casa Juventus è tempo di analisi. Cosa non sta funzionando? Com'è stato possibile uscire nel giro di una settimana dalla Champions e dalla corsa per lo scudetto? Il k.o. interno contro il Benevento solleva dubbi e preoccupazioni. Anche perché un fallimento totale rischierebbe di provare ancora più duramente le finanze del club, già colpite dalla pandemia.caption id="attachment 1095737" align="alignnone" width="1024" Cristiano, Juventus, Sergio Oliveira, Porto (Getty Images)/captionRESPONSABILEAntonioha le idee chiare. Secondo l'ex fantasista barese, il responsabile principale di questa disfatta è Cristiano. Ne ha parlato diffusamente attraverso la Bobo TV, sul canale Twitch di Christian Vieri: "Se vendi Cristiano, sono 100 milioni con cui puoi ingaggiare un paio di top player. L'anno scorso ...

