Calendario Serie B 2020/2021: date, giornate, risultati e classifica (Di martedì 23 marzo 2021) 20 squadre protagoniste della Serie B 2020/2021, il programma del campionato giornata per giornata Archiviata in estate l’edizione 2019/2020, a settembre 2020 è partita ufficialmente la nuova stagione del campionato cadetto. Calendario Serie B 2020/2021: il programma della nuova Serie BTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38 giornate. Le date Il campionato di Serie B 2020/2021 è iniziato venerdì 26 settembre 2020 con l’anticipo della 1ª giornata fra il Monza di Berlusconi e Galliani e la SPAL, retrocessa dalla Serie A. La conclusione del torneo regolare è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) 20 squadre protagoniste della, il programma del campionato giornata per giornata Archiviata in estate l’edizione 2019/, a settembreè partita ufficialmente la nuova stagione del campionato cadetto.: il programma della nuovaBTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38. LeIl campionato diè iniziato venerdì 26 settembrecon l’anticipo della 1ª giornata fra il Monza di Berlusconi e Galliani e la SPAL, retrocessa dallaA. La conclusione del torneo regolare è ...

Advertising

LittleA_83 : RT @InCentralPerk: Primavera tempo di... divano! Se la zona rossa e i contagi non allentano la presa, la soluzione è barricarsi in casa con… - InCentralPerk : Primavera tempo di... divano! Se la zona rossa e i contagi non allentano la presa, la soluzione è barricarsi in cas… - sportli26181512 : Full immersion scudetto? No, è fitto il calendario dei nazionali nerazzurri: ecco il programma: Full immersion scud… - Gazzetta_it : Full immersion #scudetto? No, è fitto il calendario dei #nazionali nerazzurri: ecco il programma #Inter #Conte… - ptvtelenostra : SERIE C, PROBABILE SLITTAMENTO DEI PLAYOFF DI 10 GIORNI: TROPPE GARE DA RECUPERARE - -