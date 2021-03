Benevento | Inzaghi | “Ecco com’è nata la vittoria sulla Juventus Pirlo? Deve stare tranquillo”

Leggi su mediagol

(Di martedì 23 marzo 2021) Non contiene la gioia Pippo.Una domenica da ricordare per il, che conquista unastorica in casa della, grazie alla rete di Gaich. Successo ancora ben impresso nella mente di Pippoche, durante un'intervista concessa al "Corriere della Sera" ha raccontato l'impresa della sua squadra all'Allianz Stadium. "Venivamo da un momento difficile, ho cercato di dare fiducia e serenità. Ci sono riuscito con i dati di fatto, i numeri. Ho chiesto: se in B abbiamo stabilito otto record, perché non dobbiamo credere nell’impresa? La mente nel calcio conta tanto, ho lavorato su quella. Pensavo di mostrare le immagini di qualche grande partita giocata all’andata, poi me le sono tenute da parte per la prossima volta. Credevo che potessimo fare bene. Sia chiaro, avrei firmato ...