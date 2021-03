Barcellona, Dembelé: «Quando arrivai ero debole, ora è tutto cambiato» (Di martedì 23 marzo 2021) Ousmane Dembelé ha parlato delle difficoltà riscontrate al suo arrivo al Barcellona Ousmane Dembelé, esterno del Barcellona, sta vivendo una buona stagione in blaugrana ma al suo arrivo in Catalogna ha avuto diverse difficoltà. Il francese ne ha parlato in una intervista a Telefoot. «Voglio lavorare molto, per dare tutto in campo, ma onestamente Quando sono arrivato qui al Barcellona nel 2017 ero molto debole. Ora sono cambiato fisicamente e mi sento meglio e molto più preparato per affrontare le partite. Devo dire che in questa stagione sta andando molto meglio e con i blaugrana sono migliorato molto grazie ai preparatori atletici, il modo di allenarsi, il modo di preparare le partite. tutto è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Ousmaneha parlato delle difficoltà riscontrate al suo arrivo alOusmane, esterno del, sta vivendo una buona stagione in blaugrana ma al suo arrivo in Catalogna ha avuto diverse difficoltà. Il francese ne ha parlato in una intervista a Telefoot. «Voglio lavorare molto, per darein campo, ma onestamentesono arrivato qui alnel 2017 ero molto. Ora sonofisicamente e mi sento meglio e molto più preparato per affrontare le partite. Devo dire che in questa stagione sta andando molto meglio e con i blaugrana sono migliorato molto grazie ai preparatori atletici, il modo di allenarsi, il modo di preparare le partite.è ...

