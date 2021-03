AMD RX 6700 | medio gamma con 6 GB di VRAM?

(Di martedì 23 marzo 2021) Sembra che il modello di fascia-bassa AMD RXavrà solamente 6 GB di, esattamente la metà rispetto alla sorella maggiore da poco arrivata sul mercato. Almeno nella variante mostrata da PowerColor Qualche settimana fa abbiamo assistito alla presentazione di AMD RXXT, una scheda grafica che dovrebbe competere con NVIDIA RTX 3060 Ti e RTX 3070 sia come prezzo che come prestazioni. Come al solito AMD è stato molto generosa sulla dotazione di RAM e le aveva affiancato ben 12 GB di memoria GDDR6. Invece pare che la sorella minore, AMD RX(non XT) utilizzerà solamente 6 GB di(secondo le informazioni trapelata da PowerColor tramite wccftech) e avrà una GPU leggermente castrata. Davvero strana come scelta, inizialmente di diceva che anche la nuova scheda ...

...si trova tra due modelli di RXXT. Ciò significa che questa GPU non ancora annunciata sarà basata sull'architettura RDNA 2. Stando agli ultimi rumor diffusi dai colleghi di Videocardz ,...Per potersi godere l'illuminazione next - gen del Ray Tracing bisognerà avere sotto il cofano del proprio PC almeno una NVIDIA GeForce RTX 2070 o unaRadeon RXXT . Da notare che i requisiti ...AMD RX 6700 potrebbe avere solamente 6 GB di VRAM, almeno per alcune versioni di cui è stata confermata l'uscita in modo ufficioso.