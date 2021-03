Al via "Digitali e Uguali", contro il digital divide dei giovani in Italia (Di martedì 23 marzo 2021) Yoox e Gedi, in collaborazione con Fondazione Golinelli e Fondazione Specchio d’Italia Onlus, lanciano “digitali e Uguali”, l’iniziativa volta a raccogliere fondi per donare agli studenti Italiani i computer di cui hanno bisogno. Il digital divide in Italia contribuisce a posizionare il nostro Paese al 25° posto su 26 Paesi membri dell’UE per competitività e sviluppo tecnologico. “digitali e Uguali” è un appello alle aziende e ai cittadini per contribuire ad abbattere finalmente le barriere che impediscono agli studenti Italiani di crescere ed affermarsi e per portare il Paese in una posizione di forza in Europa nel grado di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Yoox e Gedi, in collaborazione con Fondazione Golinelli e Fondazione Specchio d’Onlus, lanciano “”, l’iniziativa volta a raccogliere fondi per donare agli studentini i computer di cui hanno bisogno. Ilincontribuisce a posizionare il nostro Paese al 25° posto su 26 Paesi membri dell’UE per competitività e sviluppo tecnologico. “” è un appello alle aziende e ai cittadini per contribuire ad abbattere finalmente le barriere che impediscono agli studentini di crescere ed affermarsi e per portare il Paese in una posizione di forza in Europa nel grado di ...

