Aidan Turner | chi è l’attore protagonista della serie Leonardo | sapete cosa faceva prima di diventare famoso?

(Di martedì 23 marzo 2021) In arrivo stasera 23 marzo su Rai 1 l’attesissimatv: chi èche interpreta la parte del. Debutta questa sera in Italia su Rai 1 latv in salsa thriller ‘’: quattro appuntamenti per otto puntate che racconteranno la vita del celebre artista e scienziatoDa Vinci. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RaiUno : #Leonardo racconta il mistero dell’uomo nascosto dietro al genio. Da martedì #23marzo su #Rai1 e @RaiPlay con Aidan… - Raiofficialnews : ?? #Leonardo, in anteprima mondiale la serie-evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis, da martedì #23marzo alle… - Tg3web : Il genio di Leonardo da Vinci, il mistero della sua straordinaria creatività da domani nella nuova fiction di Rai 1… - ester_mercuri : RT @prendimixmano: Oggi si vive solo per Aidan Turner e #LeonardoLaSerie ??? - inlovewithiron : RT @samanthaconlah: Richard Madden, Daniel Sharman e Bradley James passano il timone a Aidan Turner. Buongiorno solo a loro. #leonardolas… -

Ultime Notizie dalla rete : Aidan Turner

... Mentre ero via per la regia di Michele Soavi del 2019, Leonardo per la regia di Daniel Percival e Alexis Sweet insieme ad attori stranieri comee Freddie Highmore . Mentre per quanto ...Il cast della fiction è composto danel ruolo del protagonista, Matilda De Angelis (Caterina da Cremona), Freddie Highmore (Stefano Giraldi) e Giancarlo Giannini (Andrea del Verrocchio). ...Aidan Turner è Leonardo da Vinci Descritto come “l’uomo più instancabilmente curioso della storia”, Leonardo da Vinci incarna l’emblema dell’uomo rinascimentale: pittore, scultore, scienziato, ...Si tratta di una produzione internazionale ed è stato girato in lingua inglese. All’interno del cast troviamo, nel ruolo di Leonardo, l’attore Aidan Turner. La protagonista femminile, Caterina Da ...