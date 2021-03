Uomini e Donne: Gero Natale, due di picche a Samantha Curcio (Di lunedì 22 marzo 2021) Colpo di scena nel corso del dating show Uomini e Donne: Gero Natale conferma l’addio, due di picche a Samantha Curcio. (screenshot video)Aveva fatto scalpore nei giorni scorsi, l’intenzione della tronista del trono classico di Uomini e Donne, Samantha Curcio, di non uscire con un corteggiatore, ma di preferire un cavaliere, nella fattispecie Gero Natale. Ma nella puntata andata in onda oggi abbiamo assistito al colpo di scena: lui infatti aveva accettato l’esterna, ma ha spiegato nel corso della trasmissione di non sentirsi pronto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Uomini e Donne, la tronista Samantha ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021) Colpo di scena nel corso del dating showconferma l’addio, due di. (screenshot video)Aveva fatto scalpore nei giorni scorsi, l’intenzione della tronista del trono classico di, di non uscire con un corteggiatore, ma di preferire un cavaliere, nella fattispecie. Ma nella puntata andata in onda oggi abbiamo assistito al colpo di scena: lui infatti aveva accettato l’esterna, ma ha spiegato nel corso della trasmissione di non sentirsi pronto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, la tronista...

Advertising

matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - poliziadistato : #21marzo #PoliziadiStato #memoriaeimpegno per ricordare donne e uomini che hanno indicato la via da percorrere a ch… - ettoremaria : RT @G_B0TTAZZI: Uomini in cerca di guai... Letta vuole sostituire i capigruppo dem 'maschietti' (ed ex renziani) con due donne https://t.co… - EgidioBruno2 : RT @meb: Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti noi. Alle donne… -