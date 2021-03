Un meteorite cade in Molise. Aperta la caccia ai frammenti (Di lunedì 22 marzo 2021) Nino Materi Gli esperti: "Il bolide si è abbattuto su Sant'Agapito". In paese nessuno l'ha visto ma tutti ora lo cercano A Sant'Agapito, «ridente centro in provincia di Isernia» (almeno così si legge sul dépliant della Pro Loco), finora l'unico «bolide» ritrovato è quello di proprietà di nonno Donato, che in garage custodisce gelosamente una «Laverda 750 SF», romantico cimelio giovanile di quando su quella moto scarrozzava le ragazze più belle del paese. Nessuna traccia invece del bolide - inteso come asteroide - che «forse» (gli astrofisici stanno ancora studiando le carte) «la sera del 15 marzo è caduto in Molise, nei pressi della località di Temennotte», appunto nel comune di Sant'Agapito. Non si pensi comunque alla potenza distruttrice vista nei disaster movie tipo «Meteor» o «Deep Impact», qui il film è assai modesto: il meteorite ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Nino Materi Gli esperti: "Il bolide si è abbattuto su Sant'Agapito". In paese nessuno l'ha visto ma tutti ora lo cercano A Sant'Agapito, «ridente centro in provincia di Isernia» (almeno così si legge sul dépliant della Pro Loco), finora l'unico «bolide» ritrovato è quello di proprietà di nonno Donato, che in garage custodisce gelosamente una «Laverda 750 SF», romantico cimelio giovanile di quando su quella moto scarrozzava le ragazze più belle del paese. Nessuna traccia invece del bolide - inteso come asteroide - che «forse» (gli astrofisici stanno ancora studiando le carte) «la sera del 15 marzo è caduto in, nei pressi della località di Temennotte», appunto nel comune di Sant'Agapito. Non si pensi comunque alla potenza distruttrice vista nei disaster movie tipo «Meteor» o «Deep Impact», qui il film è assai modesto: il...

Advertising

kurbaga_hanim : Il tuo sguardo per me è come un meteorite Nel senso che se cade su di me mi uccide Metti le manette il tuo cuore… - vernez89 : C’è una cosa che non capisco, per limite mio, ed è perché in ogni post su ogni argomento mettiate sempre in mezzo D… - Casertasera : ISERNIA, UNA LUCE NELLA NOTTE, METEORITE CADE NELLE CAMPAGNE MOLISANE - seokjincmsgdr : Perché non mi cade un meteorite in testa??? - BrugolaDigitAle : Cade un pezzo di meteorite manca poco che centra la DRMotors . Pensa che sfiga. -