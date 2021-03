Tribù urbana di Ermal Meta: un album d’impatto tutto da divorare (Di lunedì 22 marzo 2021) A poco più di una settimana dall’uscita di Tribù urbana di Ermal Meta, l’album domina la vetta della classifica Top of the Music. Ecco la recensione di un progetto sonoro a più colori, tutto da divorare Questa recensione potrebbe apparire anacronistica, poichè Tribù urbana di Ermal Meta, è stato pubblicato lo scorso 12 marzo. Eppure vi assicuriamo che questo commento è frutto di una piacevole e lenta Metabolizzazione. Del resto, una preda tanto attesa, merita se non altro di essere ben ispezionata prima di essere addentata. La famelica Metafora appena esposta fa riferimento ad un post che Ermal Meta aveva pubblicato qualche ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021) A poco più di una settimana dall’uscita didi, l’domina la vetta della classifica Top of the Music. Ecco la recensione di un progetto sonoro a più colori,daQuesta recensione potrebbe apparire anacronistica, poichèdi, è stato pubblicato lo scorso 12 marzo. Eppure vi assicuriamo che questo commento è frutto di una piacevole e lentabolizzazione. Del resto, una preda tanto attesa, merita se non altro di essere ben ispezionata prima di essere addentata. La famelicafora appena esposta fa riferimento ad un post cheaveva pubblicato qualche ...

Advertising

Paoletta_F : Classifica @FIMI_IT: Ermal Meta debutta in vetta con ‘Tribù Urbana’, Colapesce & Dimartino primi nei singoli… - TIM_music : Con la sua grande capacità di scrittura e un sound capace di raggiungere il cuore di ogni fan, @MetaErmal torna con… - manchiessendoci : Nuova icon con il cappello alla Espresso Moca e lo sfondo con i colori di tribù urbana ?? - prendendovento : RT @RaiRadioItalia: TRIBÙ URBANA, il nuovo album di Ermal Meta, entra direttamente al 1° posto nella classifica FIMI/GfK TOP OF THE MUSIC s… - Cherilletta : RT @Paoletta_F: Classifica @FIMI_IT: Ermal Meta debutta in vetta con ‘Tribù Urbana’, Colapesce & Dimartino primi nei singoli -

Ultime Notizie dalla rete : Tribù urbana Ermal Meta: 'La mia fidanzatina era strana, arrabbiata, non capivo'. Poi la scoperta Ermal Meta interviene in onda da Rudy&Laura per raccontare la genesi del suo nuovo album Tribù Urbana che contiene la canzone sanremese Un milione di cose da dirti . La chiacchierata si concentra all'inizio sul grande lavoro di scrittura svolto da Ermal, che ci spiega come secondo lui ...

Coronavirus Bari, partita la vaccinazione a domicilio. I medici: 'Le dosi sono poche impossibile rispettare i tempi' Il Sindaco: 'Multe ai genitori' Cronaca 22 Mar 2021 Musica, la 'Tribù Urbana' di Ermal Meta esce col botto: primo posto nella classifica Top Of The Music cultura & spettacolo 22 Mar 2021

Ermal Meta interviene in onda da Rudy&Laura per raccontare la genesi del suo nuovo albumche contiene la canzone sanremese Un milione di cose da dirti . La chiacchierata si concentra all'inizio sul grande lavoro di scrittura svolto da Ermal, che ci spiega come secondo lui ...Il Sindaco: 'Multe ai genitori' Cronaca 22 Mar 2021 Musica, la '' di Ermal Meta esce col botto: primo posto nella classifica Top Of The Music cultura & spettacolo 22 Mar 2021