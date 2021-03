Sampdoria | blindata la porta di Audero | il dato sulla prestazione difensiva

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Emilfa da spettatore inTorino: zero tiri nello specchio per i granata,inviolata per la terza volta in stagione Emilè stato quasi uno spettatore in-Torino, se escludiamo qualche intervento in chiusura e qualche parata tutto tranne che pericolosa. Routine, un allenamento un poco più intensivo per il portiere dellache finalmente esce imbattuto dal campo. PER TUTTE LE NOTIZIEVAI SU SAMPNEWS24 È la terza volta in questa stagione che la squadra di Claudio Ranieri riesce a terminare il match senza subire gol. Il Torino non è mai stato pericoloso: zero tiri nello specchio su undici conclusioni, unche non succedeva dal 2008 per i granata. Sono state solo due le gare ...