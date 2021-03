Salernitana, Tutino carica: “Ora è il momento di andare fino in fondo” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Mette nelle parole la stessa esplosività delle sue gambe. Da vero uomo-squadra, Gennaro Tutino poche ore dopo la conquista del terzo posto solitario, scrive: “Ci sono momenti in cui le vittorie non valgono solo 3 punti. Momenti come questo. E ora è il momento di andare fino in fondo. Forza Salernitana”. Contento come se il gol-vittoria lo avesse segnato lui, il 24enne attaccante dal valore di 4.5 milioni sa che i risultati (straordinari) di questa squadra non dipendono dalla cifra tecnica singola ma dal valore di un gruppo reso granitico dal suo allenatore, capace di mantenere la porta inviolata per sette gare consecutive, secondo in termini di vittorie solo all’Empoli e terza difesa del campionato. All’orizzonte c’è la sfida di Lecce: ad otto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Mette nelle parole la stessa esplosività delle sue gambe. Da vero uomo-squadra, Gennaropoche ore dopo la conquista del terzo posto solitario, scrive: “Ci sono momenti in cui le vittorie non valgono solo 3 punti. Momenti come questo. E ora è ildiin. Forza”. Contento come se il gol-vittoria lo avesse segnato lui, il 24enne attaccante dal valore di 4.5 milioni sa che i risultati (straordinari) di questa squadra non dipendono dalla cifra tecnica singola ma dal valore di un gruppo reso granitico dal suo allenatore, capace di mantenere la porta inviolata per sette gare consecutive, secondo in termini di vittorie solo all’Empoli e terza difesa del campionato. All’orizzonte c’è la sfida di Lecce: ad otto ...

