Presidente Draghi | commissari subito la Lombardia

(Di lunedì 22 marzo 2021) È stato un weekend di caos totale in, qualcosa che dovrebbe appartenere al campo dello straordinario ma che invece è ormai ordinaria amministrazione per la regione. Aria, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti voluta dalAttilio Fontana e incaricata di gestire a livello informatico il piano vaccinale, è andata in tilt tra prenotazioni saltate, messaggi di convocazione mai inviati e scambi di indirizzi e persona. Il risultato è che in alcune province si sono presentati una manciata di cittadini per ottenere la loro dose, contro le centinaia previste. E la toppa per rimediare in alcuni casi è stata peggiore del buco, dal momento che l’affidamento alle liste di riserva si è trasformato in un’affluenza eccessiva presso gli ospedali, che hanno dovuto rimandare indietro le persone. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto via ...