Pd: Letta 'stringe' su capigruppo donne, pressing su Delrio-Marcucci, chat parlamentari bollenti (2) (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - Ma il vero nodo resta quello del Senato, dove Andrea Marcucci avrebbe ribadito anche stamattina ai suoi parlamentari di non avere alcuna intenzione di fare un passo indietro. "Tra l'altro, per avanzare una candidatura bisogna raccogliere le firme e al momento non risulta una iniziativa simile per altri candidati", si spiega a palazzo Madama, dove si conclude: "Deciderà il gruppo, con i suoi numeri". Le chat dei parlamentari, comunque, sono in ebollizione. In particolare proprio quella di palazzo Madama, dove molte senatrici in queste ore non hanno nascosto il proprio malumore: "Non si usa la questione di genere per una operazione che sembra di riallineamento politico. Che ci può stare, ma lo si espliciti", è il tono usato. Sentimenti, a leggere le chat, trasversali alle ...

