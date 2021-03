Nuova truffa informatica Sim swap attack : telefono “clonato” e conto bancario ripulito senza alcuna interazione con la vittima (Di lunedì 22 marzo 2021) Una Nuova truffa minaccia conti correnti e risparmi: è il “Sim swap attack” (attacco attraverso il cambio della scheda, o meglio, dell’operatore telefonico) perché viene messa a segno attraverso la cosiddetta portabilità del numero. E così i cyber-ladri hanno in mano la chiave per accedere al nostro denaro perché tramite il telefono si autorizzano i bonifici. Questa tecnica è stata maggiormente utilizzata da marzo dell’anno scorso, con l’inizio del lockdown. Consente di accedere al numero di telefono del legittimo proprietario e di violare alcuni servizi online, a cominciare dall’home banking. Prima i malviventi ottengono le nostre credenziali dell’app bancaria (spesso con attività di social engineering, tecnica volte a carpire informazioni tramite la consultazione dei profili social ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 22 marzo 2021) Unaminaccia conti correnti e risparmi: è il “Sim” (attacco attraverso il cambio della scheda, o meglio, dell’operatore telefonico) perché viene messa a segno attraverso la cosiddetta portabilità del numero. E così i cyber-ladri hanno in mano la chiave per accedere al nostro denaro perché tramite ilsi autorizzano i bonifici. Questa tecnica è stata maggiormente utilizzata da marzo dell’anno scorso, con l’inizio del lockdown. Consente di accedere al numero didel legittimo proprietario e di violare alcuni servizi online, a cominciare dall’home banking. Prima i malviventi ottengono le nostre credenziali dell’app bancaria (spesso con attività di social engineering, tecnica volte a carpire informazioni tramite la consultazione dei profili social ...

