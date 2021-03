(Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo l’uscita della versione su Xbox Game Pass per PC,sta ricevendo diversisuNel corso delle recenti ore,sta ricevendo diversilegati alla versionein seguito all’ingresso del titolo nel catalogo dell’Xbox Game Pass, poiché questa versione apporta diverse modifiche sostanziali su PC che quella presente sul launcher targato Valve non possiede, scatenando così l’ira di diversi giocatori che hanno acquistato il gioco sin dal lancio della produzione nipponica Isudisi moltiplicano Dopo aver concluso le trattative tra ...

Advertising

tuttoteKit : NieR Automata: scatta il review bombing su #Steam #NieRAutomata #PC #PlatinumGames #tuttotek - Streamer_Boost : RT @MouseGaming6: Domani finiamo Ori, quindi è giunto il momento di votare il prossimo gioco ?? Nota: Prey e Nier Automata saranno due blind… - GrowURStream : RT @MouseGaming6: Domani finiamo Ori, quindi è giunto il momento di votare il prossimo gioco ?? Nota: Prey e Nier Automata saranno due blind… - mygaminghead : RT @MouseGaming6: Domani finiamo Ori, quindi è giunto il momento di votare il prossimo gioco ?? Nota: Prey e Nier Automata saranno due blind… - MouseGaming6 : Domani finiamo Ori, quindi è giunto il momento di votare il prossimo gioco ?? Nota: Prey e Nier Automata saranno due… -

Ultime Notizie dalla rete : NieR Automata

Il 18 marzoha fatto il suo esordio su Xbox Game Pass per PC e Windows Store in un'edizione diversa da quella disponibile su Steam. Si tratta, infatti, di un porting della Become A God Edition, ...Però, proprio com'è successo consu PC , sembrerebbe anche che l'opera targata Tango Gameworks abbia ricevuto delle migliorie sostanziali rispetto alla versione acquistabile su Steam. ...Diversi utenti su Steam stanno facendo scattare il review bombing e chiedono un aggiornamento per la versione Steam di NieR Automata ...NieR: Automata, la versione Steam tempestata di critiche | L'arrivo di una versione tecnicamente migliore su Xbox Game Pass è stato fonte di malumori.