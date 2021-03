Michele Dentice | che fine ha fatto l’ex cavaliere di Uomini e Donne?

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 22 marzo 2021)è stato uno dei cavalieri del Trono over di. Attualmente non è più presente nello studio perché ha deciso di abbandonare. Ecco cosa sta facendo lontano dalle telecamere.– Solonotizie24Chehatempo fa si è messo alla prova aper trovare l’anima gemella. Si tratta di un affascinante napoletano che si occupa prevalentemente del mondo del fitness, come dimostra la sua fisicità scultorea. Haperdere la testa ad alcune dame come Roberta Di Padua e Carlotta Savorelli. Quest’ultima ha deciso di gettare la spugna quando ha capito che lui non era in grado di ...