Lombardia in zona arancione? Forse, ma a Pasqua è lockdown. E poi nuovo Dpcm (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 marzo 2021 - Inizia una nuova settimana e alcune regioni cambiano colore. Dopo l'ultimo monitoraggio dell' Istituto superiore della sanità, avvenuto venerdì 19 marzo, sono arrivate nuove ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 marzo 2021 - Inizia una nuova settimana e alcune regioni cambiano colore. Dopo l'ultimo monitoraggio dell' Istituto superiore della sanità, avvenuto venerdì 19 marzo, sono arrivate nuove ...

Advertising

fanpage : 'Zona rossa anche dopo Pasqua'. L'annuncio arriva dall'ex capo della protezione civile. - LevatiSirio : Mi è successo ieri in negozio di piante, qui in Lombardia, nella zona chiusa delle casse. Mi è sembrato un anno di… - NonUnodiMeno : RT @nelloscavo: In Lombardia è sempre colpa di qualcun altro, mai di chi governa la Regione. Blaterano di Zona Arancione, ma non sanno far… - Dav42156771 : RT @nelloscavo: In Lombardia è sempre colpa di qualcun altro, mai di chi governa la Regione. Blaterano di Zona Arancione, ma non sanno far… - News24_it : Zona rossa e arancione, Italia a due colori da lunedì 22 marzo: la mappa da Lazio e Lombardia a Sardegna e Campania… -