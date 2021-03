Live – Non è la D’Urso, Pierpaolo Pretelli svela cosa ne pensa di Fariba Tehrani all’Isola (Di lunedì 22 marzo 2021) cosa ne pensa Pierpaolo Pretelli di Fariba Tehrani all’Isola 15? E’ stato proprio l’ex concorrente ieri sera a rivelarlo nel salotto domenicale di Live – Non è La D’Urso. Super felice e in formissima, l’ex gieffino ha parlato della sua storia d’amore con Giulia Salemi. Una relazione nata all’interno della Casa del Gf Vip 5, che sembra aver spiccato ancora di più il volo una volta terminata quell’avventura televisiva. Quanto sono innamorato? Tanto. Da 1 a 10, tanto. Anche lei. Non senza qualche intromissione da parte della famiglia di lui, i Prelemi sembrano aver trovato un grande equilibrio. E Pierpaolo ha ammesso di nutrire anche una grande simpatia nei confronti della suocera Fariba, attuale ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 marzo 2021)nedi15? E’ stato proprio l’ex concorrente ieri sera a rivelarlo nel salotto domenicale di– Non è La. Super felice e in formissima, l’ex gieffino ha parlato della sua storia d’amore con Giulia Salemi. Una relazione nata all’interno della Casa del Gf Vip 5, che sembra aver spiccato ancora di più il volo una volta terminata quell’avventura televisiva. Quanto sono innamorato? Tanto. Da 1 a 10, tanto. Anche lei. Non senza qualche intromissione da parte della famiglia di lui, i Prelemi sembrano aver trovato un grande equilibrio. Eha ammesso di nutrire anche una grande simpatia nei confronti della suocera, attuale ...

