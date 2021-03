'Kean resta al Psg, Leonardo lo riscatterà dall'Everton' (Di lunedì 22 marzo 2021) PARIGI - Moise Kean ha deciso, vuole restare al PSG e viste le sue ottime prestazioni anche Leonardo si è convinto e sta già preparando il riscatto dall'Everton . È quanto riporta l'edizione odierna ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 marzo 2021) PARIGI - Moiseha deciso, vuolere al PSG e viste le sue ottime pzioni anchesi è convinto e sta già preparando il riscatto. È quanto riporta l'edizione odierna ...

Advertising

sportli26181512 : 'Kean resta al Psg, Leonardo lo riscatterà dall'Everton': Secondo le10sport, l'attaccante italiano è felice a Parig… - noianononhodet1 : @mirkonicolino Locatelli per Ramsey così ne abbiamo 5..e diciamo che non dipendiamo da Arhtur per avere un attimo d… - e_che_te_frega : @mirkonicolino l'unico buono resta Kean, una bestia fisicamente e con un senso del gol straordinario che ovviamente… - mattiamelara_ : Le mie 3 opzioni. Restano Cr7 e Dybala: Cr7, Dybala, Kean, Depay Resta solo Cr7: Cr7, Icardi, Kean, Depay Resta sol… - mariop90_ : @AzzoJacopo Ma non abbiamo mai avuto la pazienza di crescere un giovane! Coman,Kean e altri! Non siamo adatti e pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Kean resta 'Kean resta al Psg, Leonardo lo riscatterà dall'Everton' Mbappé show, PSG a valanga sul Lione di Garcia Kean, i numeri e il suo futuro Dopo una stagione deludente in Premier League con solo 2 gol in 33 partite, Kean ha mostrato il suo vero potenziale in ...

Italia, ecco i 38 convocati da Mancini: la novità è Toloi Quest'ultimo però resta ancora inl dubbio, così come Bastoni, Barella e Sensi : i quattro, ... Federico Chiesa , Stephan El Shaarawy , Vincenzo Grifo , Ciro Immobile , Lorenzo Insigne , Moise Kean . * ...

"Kean resta al Psg, Leonardo lo riscatterà dall'Everton" Corriere dello Sport.it Marco Zorzo Torna la Nazionale, protagonista nella settimana pre-pasquale. Tre Marco ZorzoTorna la Nazionale, protagonista nella settimana pre-pasquale. Tre gare in sei giorni, a partire da giovedì a Parma contro l'Irlanda del Nord, quindi domenica a Sofia per la sfida ...

Ligue 1: Psg show a Lione, agganciato il Lille in vetta che cade a Nantes Colpaccio del Nimes che stoppa la capolista ne approfitta il PSG che in casa del Lione passaggi per 4-1,ed ora il Monacò torna a sognare le Notti Magiche di Champions League ...

Mbappé show, PSG a valanga sul Lione di Garcia, i numeri e il suo futuro Dopo una stagione deludente in Premier League con solo 2 gol in 33 partite,ha mostrato il suo vero potenziale in ...Quest'ultimo peròancora inl dubbio, così come Bastoni, Barella e Sensi : i quattro, ... Federico Chiesa , Stephan El Shaarawy , Vincenzo Grifo , Ciro Immobile , Lorenzo Insigne , Moise. * ...Marco ZorzoTorna la Nazionale, protagonista nella settimana pre-pasquale. Tre gare in sei giorni, a partire da giovedì a Parma contro l'Irlanda del Nord, quindi domenica a Sofia per la sfida ...Colpaccio del Nimes che stoppa la capolista ne approfitta il PSG che in casa del Lione passaggi per 4-1,ed ora il Monacò torna a sognare le Notti Magiche di Champions League ...