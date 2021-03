“Io dico basta a questa me**a”: sfogo di Tommaso Zorzi su Instagram, cui fa eco Gabriel Garko (Di lunedì 22 marzo 2021) Abbiamo riportato ieri le terribili immagini dell’aggressione ai danni di una coppia gay sulla banchina di una fermata del treno a Roma. Immagini di una aggressione per la quale non esistono aggettivi. LEGGI ANCHE => “Non vi vergognate?” e attraversa i binari alla stazione per picchiare coppia gay: follia a Roma E così sono giunte le prese di posizione di due personaggi del mondo dello spettacolo, dichiaratamente gay, che sono al centro della ribalta già da tempo. Parliamo di Tommaso Zorzi e Gabriel Garko: il primo, per i pochi che non hanno acceso un canale Mediaset negli ultimi sei mesi, protagonista dapprima del Grande Fratello VIP e quindi opinionista dell’Isola dei Famosi; il secondo attore famoso per le sue interpretazioni in diverse serie tv italiane di successo, che proprio nella casa del ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 marzo 2021) Abbiamo riportato ieri le terribili immagini dell’aggressione ai danni di una coppia gay sulla banchina di una fermata del treno a Roma. Immagini di una aggressione per la quale non esistono aggettivi. LEGGI ANCHE => “Non vi vergognate?” e attraversa i binari alla stazione per picchiare coppia gay: follia a Roma E così sono giunte le prese di posizione di due personaggi del mondo dello spettacolo, dichiaratamente gay, che sono al centro della ribalta già da tempo. Parliamo di: il primo, per i pochi che non hanno acceso un canale Mediaset negli ultimi sei mesi, protagonista dapprima del Grande Fratello VIP e quindi opinionista dell’Isola dei Famosi; il secondo attore famoso per le sue interpretazioni in diverse serie tv italiane di successo, che proprio nella casa del ...

