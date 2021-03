Inferno Amazon. Dipendenti controllati, cronometrati in bagno, senza pause per non perdere punti (Di lunedì 22 marzo 2021) In questi mesi ho ascoltato le testimonianze di decine di lavoratori di Amazon. Che fotografano condizioni di lavoro disumane e incivili. Con questo racconto, immaginario ma vero, ricostruisco ciò che ho ascoltato. “Ciao, sono un ex Amazoniano, mi chiamo Marco. Per un periodo di tempo, che ora preferisco dimenticare, ho lavorato nello stabilimento di Bezos a Passo Corese. Ero un ‘cartellino verde’, un precario insomma. Per mesi ho percorso a piedi, con passo sostenuto, il famoso ‘passo Amazon’. Trenta chilometri al giorno facendo su e giù per corsie lunghe 1 km. Avevo il compito di prendere gli oggetti, ‘lavorarli’ e scaricare gli acquisti. Controllato a vista da quello che chiamano rating ‘velocità di lavorazione dei pezzi per ogni ora impiegata’. La pressione era fortissima tanto che un giorno il mio stabilimento riuscì a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) In questi mesi ho ascoltato le testimonianze di decine di lavoratori di. Che fotografano condizioni di lavoro disumane e incivili. Con questo racconto, immaginario ma vero, ricostruisco ciò che ho ascoltato. “Ciao, sono un exiano, mi chiamo Marco. Per un periodo di tempo, che ora preferisco dimenticare, ho lavorato nello stabilimento di Bezos a Passo Corese. Ero un ‘cartellino verde’, un precario insomma. Per mesi ho percorso a piedi, con passo sostenuto, il famoso ‘passo’. Trenta chilometri al giorno facendo su e giù per corsie lunghe 1 km. Avevo il compito di prendere gli oggetti, ‘lavorarli’ e scaricare gli acquisti. Controllato a vista da quello che chiamano rating ‘velocità di lavorazione dei pezzi per ogni ora impiegata’. La pressione era fortissima tanto che un giorno il mio stabilimento riuscì a ...

